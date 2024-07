Scampia crolla ballatoio | 2 morti e 13 feriti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) E’ di duee 13, di cui 7 minori alcuni dei quali in condizioni serie, il bilancio del crollo delnella Vela Celeste nel quartiere dia Napoli, registrato intorno alle 22,30 di ieri. Questo quanto riferito dalla prefettura locale. E secondo i Vigili del fuoco non ci sarebbero persone sotto le macerie. L’edificio è stato evacuato. I 7 bambini coinvolti (13 iin totale) hanno tra i 2 e gli 8 anni. Per loro traumi, fratture e contusioni. A perdere la vita sono stati un uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35, morta al momento dell’arrivo in ospedale. Una ragazza di 25 anni si trova in rianimazione all’Istituto Cardarelli. Altre due donne di 35 e 53 anni sono ricoverate a causa dei traumi riportati in una caduta. Un altro uomo adulto con un’emorragia cerebrale e una 23enne con fratture sono ricoverati all’ospedale del Mare.