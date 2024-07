Sanità | Baldino M5S ‘governo foraggia quella privata a scapito di Ssn’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Volete continuare are ladipubblica. In questa maggioranza c?è un partito, la Lega che ha eletto tra le sue fila Antonio Angelucci dominus delle cliniche private e che con la sua San Raffaele S.p.A. controlla 16 aziende sanitarie, tutte cliniche private convenzionate che quindi ricevono dallo Stato contributi pubblici per sopperire a quello che lapubblica non riesce a fare. La holding di Angelucci dipende per il 75% dai contributi del servizio sanitario nazionale, ecco che non stupisce che anche con questo decreto si continuano a privilegiare le cliniche private.