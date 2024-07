San Giuliano rapina con pistola nell’ambulatorio medico | minacciate dottoressa e paziente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) SanMilanese (Milano) – Due uomini di origine nordafricana sono entrati in un ambulatoriodell'Asst Melegnano e Martesana minacciando con unaunae unapresente in sala d'attesa. I malviventi hanno poi rubato tre telefoni cellulari, gioielli in oro indossati dalle vittime, agende, portafogli e documenti personali, e sono fuggiti a piedi". La denuncia arriva con una nota stampa da Aila, Onlus Ets Associazione Italiana Lotta Abusi, che chiede l'installazione di telecamere all'interno degli studi medici. L'aggressione, in uno studio di SanMilanese, stando all'associazione, risale al 12 luglio scorso. “È necessario tutelare la sicurezza di medici e pazienti - prosegue la nota Aila - episodi di violenza come questo non possono essere tollerati.