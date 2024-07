Salute | indagine 1 italiano su 3 non conosce epatiti virali e trattamenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Afferma di sapere poco o niente delleil 32% degli italiani. E tra coloro che conoscono almeno qualcosa, oltre 1 su 2 non sa esattamente come ci si può ammalare (57,3%) e 6 su 10 non conoscono i vari tipi di epatite né gli effetti sullao le condizioni di vita di un paziente. Solo 7 su 10 sanno che i virus possono essere causa delle(il 58,7% indica i batteri, il 41,5% i parassiti) e, infine, meno di 3 su 10, sono informati sulle possibilità di trattamento e cura. E' il quadro delineato dall'demoscopica 'Italiani ed', condotta da AstraRicerche per Gilead Sciences su un campione di mille connazionali, i cui risultati vengono divulgati oggi in vista delle Giornata mondiale delleche si celebra ogni anno il 28 luglio.