Ryan Reynolds con la maglia del Campobasso perché l’ha indossata in uno show in Tv – Il video

(Di martedì 23 luglio 2024) Tutto merito del film Deadpool & Wolverine se ladelè diventata un po’ più popolare nel mondo. A indossarla è stato l’attore, impegnato nella promozione del film in uscita nelle sale. Ospite dellomattutino «Live with Kelly and Mark» negli Stati Uniti,ha accettato di indossare ladel club molisano appena promosso in serie C. Lo scambio diMaha indossato proprio ladel? L’attore è proprietario del club del Wrexham, in quarta serie gallese, e ha voluto fare uno scambio dicon il conduttore del programma, Mark Consuelos. Questo è anche azionista della North Sixth Group e quindi socio di Matt Rizzetta, proprio il patron del