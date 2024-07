Rugby Italia ottava e tallona l’Argentina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Si è concluso lo scorso weekend il lungo luglio ovale, con le Summer Series diche hanno visto scendere in campo per l’ultima volta tutte le migliori squadre al mondo. Un fine settimana senza particolari scossoni e che non ha modificato la classifica mondiale nella top 10. Ma a muoversi è stata soprattutto l’, con gli azzurri che battendo il Giappone hanno avvicinatoe sono a un passo da quota 80 punti. In vetta è rimasto il Sudafrica, che mantiene il suo vantaggio di un punto sull’Irlanda. In terza posizione si conferma la Nuova Zelanda, che chiude il podio ed è seguita sempre dalla Francia, la quale resta al quarto posto, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra. Al sesto posto c’è la Scozia,ta dal, la quale precede l’