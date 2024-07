Roma Nord chiusa per una notte stazione di Settebagni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) Sulla D18 Diramazionedella A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 luglio, sarà chiuso lo svincolo di, in entrata verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di entrare a Castelnuovo di Porto. Così Autostrade, in una nota. (Com/Sal/ Dire)