Roma annullata l’amichevole con il Tolosa ad Ancona | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) È ufficialmente stata, programmata per sabato 27 luglio allo stadio “Del Conero” di. A deciderlo è stato il Comitato provinciale di ordine pubblico e sicurezza in capo alla Prefettura in quanto individuata come “partita fortemente a rischio per motivi di ordine pubblico“. A preoccupare le autorità, ci sarebbe il rapporto di grande vicinanza tra la tifoseria dell’e quella del Napoli, acerrima rivale della