Replica La Promessa in streaming puntata del 23 luglio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 23 luglio 2024) Nuovo appuntamento oggi martedì 23, con la soap spagnola La. Nellaodierna Abel insiste con Jana sullo stato mentale di Ramona ed è preoccupato. Feliciano avvisa Petra di non molestare Teresa. Pelayo sorprende Catalina in possesso di una cospicua somma di denaro. Ecco ilper rivedere l’episodio 222 trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.