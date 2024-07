Rapinatori in casa arrestati ‘agivano come in Arancia Meccanica’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto” È soltanto una parte della banda guidata da pregiudicati di nazionalità serba che seminava il terrore durante i furti in ville e abitazioni,quelli messi a segno nel giugno dell’anno scorso ad Atripalda e Grottaminarda, quella catturata dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino. “Agivano con particolare violenza, in stile “meccanica” nei confronti dei derubati – spiega il colonnello Amedeo Consales, comandante del Nucleo operativo dell’Arma – e non si può escludere, alla luce degli obiettivi mirati che sceglievano, la presenza di basisti locali”. Quattro complessivamente le persone arrestate, tre di nazionalità serba, una delle quali già detenuta in Spagna, e un italiano. I trenel blitz di stamattina, dopo un anno di ricerche incessanti, vivevano nelle province di Napoli e Caserta.