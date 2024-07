Rapina in farmacia nel Napoletano i carabinieri arrestano un ladro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoInsieme ad un complice è entrato nellacomunale Fratta Crispano e minacciando il farmacista ha messo in atto una. Ma, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, l’uomo, Orlando Loffredo, 46enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato daidurante la fuga. Alcuni cittadini, avendo visto tutto, hanno infatti chiesto aiuto al 112. La gazzella della stazione di Crispano ha raggiunto il posto insieme alla pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Caivano e in pochi minuti hanno trovato il 46enne mentre correva a piedi sulla strada interprovinciale Caivano Crispano e lo hanno bloccato. L’uomo, perquisito, è stato trovato in possesso del denaro. Arrestato, è stato trasferito in carcere. Indagini in corso da parte deidella compagnia di Caivano per trovare il complice.