Quando parte la patente a punti per la sicurezza sul lavoro e cosa cambierà per imprese e cantieri

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) Laa crediti per leedili avrà il via il 1° ottobre 2024. Ciascuna partirà con almeno 30, che però potranno aumentare fino a 100. Obbligatoria la sospensione nel caso in cui della morte di un lavoratore sia responsabile anche il datore dicon "colpa grave". Critici i sindacati Cgil e Uil.