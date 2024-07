Programma incontri date orari streaming live e canale TV

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) 2024-07-23 13:37:03 Breaking news: L’inizio del torneo di calcio delle Olimpiadi del 2024 segna l’inizio della fine della serie di due titoli consecutivi del Brasile nella competizione maschile. La Selecao sarà comunque orgogliosamente rappresentata nella competizione femminile, che inizierà un giorno dopo e vedrà la squadra statunitense impegnata a vincere un quinto titolo da record. Ad eccezione di tre giocatori più anziani per ogni nazione, tra cui Julian Alvarez del Manchester City per l’Argentina e Achraf Hakimi del Paris St-Germain per il Marocco, le squadre composte da 18 giocatori devono comprendere giocatori di età inferiore ai 23 anni. Ecco come seguire tutta l’azione, che si svolgerà in stadi spettacolari come lo Stade de Marseille e lo Stade de Lyon. Mancano 2? giorni! #Parigi2024 foto.twitter.