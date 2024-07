Presto quando? Al compimento dei 40 anni il 15 settembre

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 23 luglio 2024) Il principe Harry starà contando i giorni che gli mancano ai 40(li compirà il 15). E non solo per i festeggiamenti. In quel giorno, riceverà finalmente la sua parte di eredità lasciatagli dalla bisnonna, la Regina Madre. E non si tratta certo di poche migliaia di sterline.