Presidenziali Usa Schlein | Da Biden grande senso di responsabilità

(Di martedì 23 luglio 2024) ROMA – “Con la sua sceltaha dimostratodiverso il suo paese e il suo partito, sosterremo i democratici con convinzione nella sfida contro Trump”. E’ quanto afferma in una nota la segretaria del Partito Democratico, Elly(foto), in riferimento alla decisione di Joedi ritirarsi dalla corsa per leUsa in favore della sua vice Kamala Harris. L'articoloUsa,: “Dadi” L'Opinionista.