Presentato modello business di ICSC alla Conferenza Unesco

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Antonella Baldino al forum multistakeholder "Change the Game". ROMA - L'approccio per misurare il ritorno sociale degli Investimenti (SROI) e il rating ESG dei finanziamenti in ambito sportivo dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. è statoa Parigi durante la