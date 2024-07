Poste Italiane rinnovato il contratto nazionale | aumento di 230 euro

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 23 luglio 2024)e sindacati hanno raggiunto un’intesa sul rinnovo delCollettivodi Lavoro per il personale non dirigente divalido fino al 31 dicembre 2027. Ilè esteso anche ad altre società del Gruppo, tra le quali SDA Express Courier eLogistics, che in precedenza applicavano discipline contrattuali diverse. L’ipotesi di accordo prevede un