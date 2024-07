Pisa tre feriti nello scontro tra un’auto e un furgone I vigili del fuoco spengono un principio di incendio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Calambrone (), 23 luglio 2024 – Tre persone sono rimaste ferite in unofrontale tra unavvenuto in via del Tirreno, in località Calambrone nel Comune di. Il personale deidelha contenuto ed estinto undiche stava interessando i due veicoli mettendo in sicurezza i luoghi dell'intervento. I tresono stati trasportati all’ospedale in codice giallo. Sul posto ancheurbani die 118.