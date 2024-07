Pisa-Inter | vendita libera esaurita in 15 minuti! Prelazione attiva fino a venerdì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 LUGLIO 2024 - Nemmeno il tempo di essere stati messi in, che subito sono andati esauriti. È durata poco più di quindiciladei biglietti per l’amichevole delcontro l’campione d’Italia, in programma all’Arena Garibaldi2 agosto alle 19:30. Tutti i posti disponibili in curva nord, gradinata, tribuna inferiore e superiore sono stati acquistati nel giro di un quarto d’ora. Saranno così poco meno di diecimila, ossia la capienza disponibile dello stadio, le persone presenti ad assistere all’esordio casalingo della squadra di Filippo Inzaghi. Attenzione però, per tutti coloro che non sono riusciti a prendere il biglietto, non è ancora detta l’ultima! La, infatti, per gli abbonati della scorsa stagione che godono della possibilità di acquistare il tagliando nel posto a loro dedicato, scadràalle 13:00.