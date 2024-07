Pestaggio mortale fermato a Lucca il giovane accusato di omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Si è fermata ala fuga da Agrigento verso la Francia delsomalo di 28 anni che avrebbe picchiato e ucciso a Palermo il 20enne tunisino Moataz Derbeli, morto dopo 12 giorni di agonia nel Policlinico del capoluogo siciliano. Ilavvenne il 4 luglio scorso nella centrale via Maqueda, in seguito a una rissa con un venditore ambulante. Gli agenti della squadra mobile, oltre ad avere acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze di quanti avevano assistito alla spedizione punitiva, hanno intercettato l'utenza del somalo in fuga. Dopo Agrigento la cella telefonica è stata agganciata a Roma. Gli investigatori hanno accertato che ilera a bordo di un pullman, diretto a Grenoble, che avrebbe fatto una sosta a. Così, d'intesa con la squadra mobile locale, ilè stato bloccato nella cittadina toscana.