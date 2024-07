Perché il Parlamento è in crisi per l’ingorgo di decreti legge e cosa c’entra la campagna per le Europee

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilè alle prese con un ingorgo di provvedimenti che ha pochi precedenti. Prima della pausa estiva, infatti, le Camere dovranno approvare in via definitiva ben sette. Per scongiurare il rischio di tenere aperte le Camere anche a Ferragosto, il governo è pronto a ricorrere a una massiccia dose di voti di fiducia. Aumentando ancora il già poco invidiabile record di fiducie dell'esecutivo Meloni.