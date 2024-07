Pedrosa ha perdonato Simoncelli nel giorno della sua morte | “È in quel momento che ho capito tutto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) Il pilota spagnolo ha parlato a cuore aperto delle emozioni provate il 23 ottobre 2011, neldel Sic a Sepang. "Ince l’avevo lì, in piedi, davanti a me e solo più tardi sono riuscito a comprendere cosa significa perdonare". A dividerli era stato l'astio per un incidente che aera costato il mondiale.