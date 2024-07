Patente a crediti sospesa se infortunio mortale nei cantieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Arriva l'obbligatorietà, e non la sola possibilità, della sospensione (fino a 12 mesi) dellain caso diper "colpa grave" dell'impresa. E' una delle novità contenuta nel decreto attuativo dellaillustrato al tavolo al ministero del Lavoro con le parti sociali. E' quanto si apprende al termine dell'incontro. Laentrerà in vigore il primo ottobre nell'edilizia per itemporanei o mobili.