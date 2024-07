Parigi -3 | Macron gli atleti israeliani sono benvenuti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) ''Gli'' ai Giochi Olimpici di Paris 2024 e devono ''poter competere con i colori" della loro bandiera: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel, dopo le controverse dichiarazioni del deputato della France insoumise, Thomas Portes, secondo cui gli''nonai Giochi Olimpici'' di Paris 2024 e non dovrebbero avere né inno né bandiera come quelli russi. ''Condanno con fermezza'' chi fa pesare una minaccia sugli, ha continuato il presidente, in riferimento alle parole del deputato Insoumis.ha quindi ricordato che la guerra in Ucraina è dovuta all'aggressione della Russia mentre la guerra a Gaza segue l'attacco di Hamas contro Israele.è quindi tornato a difendere una soluzione a due Stati, Israele e Palestina.