Parigi 2024 Paolini in Francia domani altri azzurri in viaggio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 lug. (askanews) – Gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate continuano ad accogliere gli atleti Italia Team in partenza per. Sono arrivati inragazzi e ragazze decollati oggi, tra cui Jasmine, mentre a causa della febbre ildi Jannik Sinner è stato posticipato a giovedì, anche mercoledì 24 luglio sarà giornata di volo per molti. Dalla capitale partiranno in mattinata gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre e le spadiste Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio (scherma).