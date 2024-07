Parigi 2024 il calendario delle Olimpiadi | orari giornalieri guida tv e streaming tutte le finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Ledisi disputeranno da mercoledì 24 luglio a domenica 11 agosto. Sarà la capitale della Francia, con alcune discipline previste sempre in terra transalpina ma lontane dalla Ville Lumière, a ospitare i XXXIII Giochi Olimpici. La rassegna a cinque cerchi degli sport estivi arriverà a soltanto tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione, vista che Tokyo 2020 venne posticipata di dodici mesi a causa della pandemia. La Cerimonia d’Apertura andrà in scena venerdì 26 luglio lungo la Senna, in uno scenario decisamente iconico e che darà vita a una cartolina da spedire in tutto il mondo.