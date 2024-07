Parigi 2024 equitazione | lo sport dei record! Dalla longevità al numero di medaglie | c’è una squadra tutta al femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Nell’iconico scenario della Reggia di Versailles, l’è pronta a mandare in scena il suo ricco programma alle Olimpiadi di, per una disciplina nobile e di grande tradizione che potrà far vedere al mondo un sacco dei suoi. In totale saranno 200, fra cavalieri e amazzoni, gli atleti in gara in rappresentanza di 49 nazioni: che si alterneranno fra concorso completo, dressage e salto ostacoli. Lo spagnolo Juan Antonio Jimenez (medaglia d’argento a squadre ad Atene 2004), 65 anni, interprete del dressage, sarà l’atleta più anziano in gara, mentre Omar Abdul Aziz Al Marzooqi, il 21enne degli Emirati Arabi Uniti, specialista del salto ostacoli, sarà il più giovane.