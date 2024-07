Parigi 2024 | arrestato un russo sospettato di voler destabilizzare olimpiadi**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Parigi, 23 lug. (Adnkronos) – Un cittadinodi 40 anni è stato incriminato per operazioni di “intelligence presso una potenza straniera allo scopo di provocare ostilità in Francia” nell’ambito di una delicata indagine giudiziaria aperta dalla Procura di Parigi. È stato posto in custodia cautelare. Lo scrive Le Parisien. Ilè statodomenica dagli agenti di polizia della Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi) e posto in custodia. I servizi segreti nazionali stavano lavorando su quest’uomo, nato in Russia, da diversi giorni e hanno deciso di avviare una visita a domicilio ? una sorta di perquisizione amministrativa ? nel suo appartamento parigino in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.