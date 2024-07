Ostuni | malore per il musicista interrotto il concerto dei Toto In serata

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 23 luglio 2024) Greg Phillinganes, sei, è stato colto da undurante ilnel foro boario di. Quella di ieri sera era per il celeberrimo gruppo americano uno dei quattro concerti in Italia. Phillinganes e stato prontamente soccorso ed ilè statoper circa un quarto d’ora. Quindi è ripreso ma ilha nuovamente accusato problemi e si è reso necessario il trasporto all’ospedale. Ilè stato definitivamente. L'articoloper ilildei In proviene da Noi Notizie..