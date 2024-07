Olimpiadi la carica di Simone Alessio | Voglio regalarmi una medaglia importante

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 23 luglio 2024)è senza dubbio una delle punte di diamante dell’intera spedizione azzurra alledi Parigi . Per il taekwondoka calabrese (nato a Livorno nel 2000, ma cresciuto e formatosi sportivamente in Calabria a Sellia Marina) l’appuntamento con Parigi 2024 è l’ultima tappa di un triennio in cui ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli atleti più forti, se non l’atleta