Nuovo Poliambulatorio dell’Asl Toscana sud est a Rigutino

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – Sei nuovi ambulatori, una sala di attesa, una sala CUP e un punto prelievi. È questo il progetto delsud est che sarà realizzato a, nel fabbricato in via Umbro Casentinese, tramite una convenzione stipulata tra l’Azienda sanitaria e il Comune di Arezzo. Si tratta di un intervento di ristrutturazione dei locali al piano primo del fabbricato precedentemente adibito ad aule scolastiche e i lavori partiranno entro la fine di luglio per una durata complessiva di circa tre mesi. Il progetto è a cura dell’Unità operativa complessa Manutenzioni area provinciale Aretinae prevede una serie di interventi per un importo complessivo pari a 105.000 euro. L’obiettivo è assicurare una struttura ampia, comoda, accessibile, al servizio delle esigenze sanitarie dell’utenza.