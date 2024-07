Nuoto artistico Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Ledisono ormai dietro l’angolo. Il sogno di ogni sportivo è ormai nelle nostre mani, le competizioni a cinque cerchi prenderanno il via in breve. Dal 5 agosto entrerà in gioco anche il, con due medaglie da assegnare nel duo e nelle prove a squadre, combinando le varie gare tecniche e libere. Vediamo dunque chi saranno le squadre che proveranno a giocarsi le medaglie. Duo1) Wang Liuyi/Wang Qianyi (Cina) 2) Moe Higa/Mashiro Yasunaga (Giappone) 3) Anna-Maria Alexandri/Eirini-Marina Alexandri (Austria) Senza la Russia campionessa tre anni fa, il favore del pronostico va sulle sorelle gemelle Wang, dimostratesi le più forti sia nel libero che nel tecnico agli ultimi Mondiali di Doha. Il duo giapponese Higa/Yasunaga si propone per mettere loro i bastoni tra le ruote, mentre le gemelle austriache Alexandri cercheranno un bronzo a suo dire storico.