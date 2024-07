Non mi dimetto E piena fiducia nei magistrati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) "Non ho niente da dire sull’inchiesta, non l’ho mai fatto e non comincerò adesso. Posso solo ribadire che honella magistratura". La sindaca di Usmate Lisa Mandelli non entra nel merito degli sviluppi di Easy Build, “Costruzioni facili“, l’indagine della guardia di finanza e della procura di Monza sul presunto mattone sporco che da 13 mesi scuote la comunità. La prima cittadina non rompe la consegna del silenzio neppure dopo la richiesta di dimissioni in arrivo dal centrodestra, che nasce proprio dal sequestro in via Manara e dalle nuove ordinanze di custodia cautelare per l’ex funzionario infedele Antonio Colombo e l’immobiliarista Alberto Riva. Bar.Cal.