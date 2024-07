Nicola Coughlan la Penelope Featherington di Bridgerton sarà la Regina Vittoria in un altro ‘period drama’

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024), la Ladydilain un'period drama', stavolta sulla Bbc. Secondo la rete britannica la giovane attrice sarebbe entrata nel ruolo della sovrana nel cast di uno special di 55 minuti della serie Dodger, ispirata a un personaggio del romanzo di Charles Dickens Oliver Twist, che andrà in onda per le feste su BBC iPlayer, BBC One e CBBC.