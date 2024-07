Napoli crolla ballatoio a Scampia 2 morti e diversi feriti tra cui un bimbo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 23 luglio 2024) Si aggrava il bilancio del crollo delnella Vela Celeste di. Secondo i dati forniti dal prefetto Michele di Bari, isono due e 13 i, tra cui sette bambini. Il crollo è avvenuto ieri sera al terzo piano della Vela Celeste, l'insediamento popolare del quartiere di, ae ha coinvolto i ballatoi del secondo e del primo piano. Lo si apprende da fonti qualificate. I vigili del fuoco, che dopo aver scavato tra le macerie, hanno completato l'evacuazione dei piani alti mentre sono in corso le verifiche di stabilità nella parte coinvolta dell'edificio. Sul fatto la Polizia ha aperto un'indagine. Non si esclude alcuna ipotesi, la più accreditata è quella di un cedimento strutturale ma per avere la certezza occorrerà portare a termine le verifiche.