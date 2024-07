Napoli ampio incendio a Striano | in fiamme l’azienda Ambrosio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Grande, in provincia di: ad essere interessata èdolciaria. Ancora difficile stabilire le cause del rogo, ma sembra che abbia avuto origine nel settore dei confetti. Al momento attuale, nessun dipendente ha avuto bisogno di assistenza medica. I vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le; sul posto anche i carabinieri. Una grande nube nera è visibile da chilometri di distanza. Notizia in aggiornamento