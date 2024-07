Mostra del Cinema di Venezia 2024 la guida completa per non perdersi il meglio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2024) L’81^deldi(28 agosto - 7 settembre) ha tutte le carte in regola per essere ricordata. Sulla carta è una bomba. Si apre con Beetlejuice Beetlejuice, sequel del cult di Tim Burton. Sul tappeto rosso sfileranno Michael Keaton, Winona Ryder, la coppa del momento Burton-Bellucci e Jenna Ortega, l’attrice della serie Mercoledì. Ventuno i titoli in concorso, di cui cinque italiani (uno in meno dello scorso anno). Alberto Barbera ha creato l’equilibrio perfetto tra glamour ed’autore.batte ancora una volta il Festival di Cannes. George Clooney, Brad Pitt, Lady Gaga e Angelina Jolie aAl Lido sbarcheranno Brad Pitt e George Clooney, protagonisti di Wolfs, Joaquin Phoenix e Lady Gaga, coppia in Joker: Folie à Deux di Todd Philips. E sono solo alcuni dei nomi più attesi.