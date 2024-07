Monreale cade per le buche sul manto stradale e chiede al comune oltre 21 000 euro

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 23 luglio 2024)– Una donna è caduta l’8 aprile scorso in via Miceli, nella parte alta del centro abitato di, a causa delle condizioni dissestate del. La signora ha riportato lesioni e danni in seguito alla caduta e ha deciso di citare in giudizio ildindo un risarcimento dilive.it)