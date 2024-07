Milano | sequestrati 121 milioni di euro ad Amazon

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di, in un’inchiesta dei pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di circa 121diper frode fiscale a carico della filiale italiana di, colosso dell’e-commerce. L’indagine, come altre del pm Storari, vede al centro i “serbatoi di manodopera”, presunto sistema attraverso il quale grandi aziende si garantiscono “tariffe altamente competitive” sul mercato “appaltando” per i loro servizi di logistica la manodopera a cooperative, consorzi e società “filtro” in modo irregolare, con annesso “sfruttamento del lavoro”, riferisce l’Ansa.