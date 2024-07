Milan Gerry Cardinale incontra Furlani Ibra e Moncada La strategia di mercato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 23 luglio 2024)hato i rappresentati rossoneriper definire la. Tutti i temi, blitz dio: appuntamento con. I temi View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it). LaLEGGI ANCHE Calciomercatoo si porta Fofana. I dettagli L'articolo. Laproviene da Daily