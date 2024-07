Meloni la distanza tra Tajani e Salvini mette alla prova il fronte unito

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 23 luglio 2024) Articolo pubblicato martedì 23 Luglio 2024, 10:00 Per la premier Giorgiasono ore decisive per il futuro delche tanto vantava di aver costruito. Il secondo mandato di Ursula von der Leyen a Bruxelles come presidente della Commissione Ue ha incrinato i rapporti – già precari dmorte di Berlusconi – del L'articolo, latrailproviene da Il Difforme.