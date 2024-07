Mef invia prescrizioni a Crt un mese per eseguirle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) La Fondazione Crt avrà 30 giorni per adempiere alle precisedel Mef in materia di incompatibilità e conflitti di interessi nelle nomine già fatte e sulle modifiche di regolamenti e statuto. Lo fa sapere il Ministero dell'Economia e delle Finanze, spiegando di averto oggi la lettera con le indicazioni alla Fondazione torinese che, se non saranno puntualmente eseguite, apriranno la strada definitivamente al commissariamento, come accaduto in passato con la vicenda del Banco di Napoli.