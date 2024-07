Mattarella chiama il sindaco Napoli | solidarietà per le vittime di Scampia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Repubblica Sergio– si apprende in riferimento al crollo di– hato ildi, Manfredi, per esprimergliper la città, per i familiari delle, per i feriti e per coloro che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. L'articoloilper lediproviene da Anteprima24.it.