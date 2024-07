Massimo Galli vuole cambiare la legge che lo condanna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il fatto è che il professorvuol scegliersi il pollaio a propria immagine e somiglianza, senza troppi coccodè e intromissioni esterne. Il noto infettivologo, che è entrato nelle nostre case con il Covid, del quale condivide la caratteristica a dilagare e terrorizzare, di nome fa, ma lui si ritiene tale anche di fatto. Lo testimonia la sua cocciuta e ostentata prosopopea. La sua parabola è parallela a quella del virus; passata l'epidemia, ha iniziato a declinare anche lui. Ma non è un male, perché il suo tele-diradarsi lo ha reso finalmente simpatico. Recentemente, è ribalzato agli onori delle cronache per un piccolo guaio giudiziario; questioni di baronie in camice, nepotismo, nulla di sorprendente ma una patologia davvero contagiosa negli ospedali italici, si potrebbe dire endemica, per usare un termine clinico.