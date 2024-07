MARCO LIORNI | L’EREDITÀ IL CAPODANNO DA SOLO E LA NOVITÀ CHI PUÒ BATTERCI?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 23 luglio 2024)si prepara ad una ricca stagione tv su Rai1. Alla conferma de “”, lo vedremo a “L’Anno che verrà”, ovvero il veglione di, e “Chi può?”. Il quiz del preserale di Rai1 ripartirà domenica 3 novembre, prendendo la linea da Pino Insegno e “Reazione a Catena” (tornerà nell’estate 2025) mentre in prima serata vedremoin due eventi attesi. Oltre al tradizionale concerto che è l’appuntamento più seguito dagli italiani per aspettare la Mezzanotte, show che condurrà in Calabria dae non in coppia,sarà impegnato con una. Parliamo del game show “Chi può?”, in onda sabato 21 settembre su Rai1. Il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta da sei personaggi noti tra spettacolo e sport.