Lukaku Napoli il centravanti si AVVICINA a Conte Ecco l’INDIZIO nei confronti del giocatore del Chelsea

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 23 luglio 2024)DECISIVO per il possibile passaggio deldelalla corte partenopea Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilvuole a tutti i costi Romelusu richiesta esplicita di Antonio: pronto a puntare sulex Inter per far rinascere la compagine partenopea. Nel mezzosui convocati del