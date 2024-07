Luca Beatrice | un Fisco amico per far rinascere l' arte italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Questa deve essere la volta buona. Se ne parla da decenni, di quanto l'imposta iva al 22% penalizzi il mercato dell'in Italia, davvero un controsenso per un Paese che fa della bellezza e della cultura un valore aggiunto. L'occasione, dunque, è davvero storica. La Comunità Europea offre la possibilità a ciascuno stato di selezionare su quali prodotti abbassare l'Iva a partire dal prossimo 1° gennaio. A giugno il governo tedesco ha ridotto al 7% dall'originale 19% l'imposta per la vendita di opere d', soddisfatti mercanti, galleristi, collezionisti che sostenevano giustamente di essere penalizzati, e già nel 2023 la Francia aveva inserito tra i provvedimenti l'aliquota ridotta al 5,5%, in vigore proprio dal prossimo anno.