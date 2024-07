LIVE Darderi-Ajdukovic ATP Umag 2024 in DIRETTA | attenzione al croato che ha spaventato Nadal a Bastad

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno ao tra Lucianoe Duje. Ci si aspetta grande lotta tra l’azzurro e il giocatore di casa, che ha appena conquistato per la prima volta una semifinale nel circuito maggiore, a Bastaad. La sua corse è stata arrestata niente meno che da Rafael, il re della terra battuta, che lo ha piegato con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in oltre due ore e mezza di gioco. Il giovane classe 2001 era avanti di un set e di un break nel secondo, prima di subire la “furiosa” rimonta del 14 volte campione del Roland Garros. Anche l’azzurro viene da una prima volta ad altollo, ad Amburgo ha infatti conquistato i primi quarti di finale in un torneo ATP 500, in cui ha sconfitto Hardt e Shevchenko prima di soccombere in 3 set a Sebastian Baez.