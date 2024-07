L’indagine per 8 italiani su 10 il sorriso è segno di benessere generale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) – La salute della bocca è importante per il. Non è solo questione di igiene: il, per l’82,3% degli, è una dichiarazione di stile e attenzione alla bellezza, un biglietto da visita per la cura personale. Ma non si tratta solo di estetica: secondo il 78,6% la salute orale è essenziale anche per una corretta alimentazione. Sono alcuni dati che emergono da una ricerca condotta da AstraRicerche e Philips Sonicare, in collaborazione con Angelica Cesena, biologa e nutrizionista, che evidenzia anche aspetti sul rapporto tra alimentazione e igiene orale. Il 66,4% degli intervistati – si legge in una nota – sa che le bevande gassate ed energetiche possono danneggiare lo smalto dei denti a causa della loro acidità; meno noto il ruolo del reflusso-gastroesofageo nell’erosione dentale (58%).