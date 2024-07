L’indagine per 8 italiani su 10 il sorriso è segno di benessere generale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) – La salute della bocca è importante per il. Non è solo questione di igiene: il, per l'82,3% degli, è una dichiarazione di stile e attenzione alla bellezza, un biglietto da visita per la cura personale. Ma non si tratta solo di estetica: secondo il 78,6% la salute orale è L'articolo, per 8su 10 ildiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.